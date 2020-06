Sanremo, rogo di auto e moto a Pian di Poma

Sanremo. Una moto e due auto sono andate distrutte da un incendio divampato nel pomeriggio in via privata al Sole, traversa di corso Marconi a Pian di Poma.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che in pochi attimi hanno avuto ragione sulle fiamme, ma i mezzi coinvolti, ormai, erano irrimediabilmente compromessi.

Stando a una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato dalla moto, parcheggiata vicino a due auto che sono state raggiunte dalle fiamme.

