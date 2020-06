Torna la fiera di San Pietro, quest’anno anche in corso Torino: cosa cambia per viabilità e linee Amt

Genova. Domenica 28 giugno torna a Genova la fiera di San Pietro. Quest’anno saranno 540 i banchi di merci varie e di prodotti alimentari che esporranno la propria merce in via Casaregis, via Pisacane, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, Corso Italia e – per la prima volta in questa edizione – in Corso Torino lato levante (tratto compreso tra via Ruspoli e corso Buenos Ayres).

Gli operatori commerciali saranno presenti dalle 8.00 fino alle 23.00 e la superficie dell’area fieristica – in tutto circa 21 mila metri quadrati, esclusi i banchi – è stata ampliata per consentire il rispetto delle norme anti-contagio.

... » Leggi tutto