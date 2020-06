Trasporti, il PCI chiede risposte alla Regione: “Situazione catastrofica in Liguria”

Liguria. Caos trasporti in Liguria e nella querelle politica entra anche il Partito Comunista Italiano – Federazione di Genova che, per voce del segretario Luca Stocchi, non ha risparmiato duri attacchi e frecciate a Regione Liguria.

“Il Partito Comunista Italiano, – ha spiegato Stocchi, – chiede risposte concrete alla giunta Regionale in merito alla catastrofica situazione che sta colpendo la Liguria per quanto riguarda i trasporti. Le dichiarazioni dell’assessore Berrino sono state finora palesemente volte a strumentalizzazioni politiche, prive di contenuto e risposte, in linea con tutto il suo mandato che ha mostrato ormai chiaramente a tutti l’incompatibilità del politico ad un così importante ruolo nella giunta Regionale”.

