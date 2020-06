Tre anni di governo Bucci in 126 secondi, in un video i risultati e i progetti in cantiere

Genova. Ci sono le misure straordinarie attuate per il periodo Covid e il lavoro legato al crollo del Morandi e alla costruzione del nuovo ponte, ma anche la revisione delle tariffe dei parcheggi, Amiu rimasta in mano pubblica, l’avvio della riqualificazione del mercato in corso Sardegna, Euroflora, la ciclabile d’emergenza e l’agenzia per la famiglia.

Tutto in un video di 2 minuti e 6 secondi, pubblicato sulla pagina Facebook Marco Bucci Per Genova. “26 giugno 2017- 26 giugno 2020. Da tre anni alla guida di Genova”.

... » Leggi tutto