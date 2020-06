Una radio, una ciclo-officina e tanto altro: gli immobili confiscati alla mafia nel centro storico tornano a vivere

Genova. Una radio, una ciclo-officina, un infopoint turistico. Sono solo alcune delle nuove attività che troveranno spazio nei primi immobili confiscati alla criminalità organizzata nel centro storico. La vicenda è quella dei 96 immobili della famiglia Canfarotta, confiscati definitivamente nel 2014. Dopo anni di attesa e di lungaggini burocratiche il Comune ha lanciato, nel 2019, il bando per l’assegnazione in concessione d’uso gratuito ai fini sociali, e dopo la pubblicazione della graduatoria, finalmente, è stata firmata la concessione per 6 anni. Ecco a chi e per fare che cosa.

Tra i vincitori del bando il Circolo Amici della Bicicletta di Genova, che ha già una sede in via Caffa, ma che in vico Fregoso 24r realizzerà una ciclo-officina. L’associazione era risultata vincitrice di due beni, ma ha rinunciato a un immobile.

