Ventimiglia, dalla manutenzione delle strade agli aiuti economici per l’emergenza Covid. Un anno di amministrazione Scullino

Ventimiglia. Pulizia e decoro, per ridare a Ventimiglia la propria dignità. Manutenzione di strade e marciapiedi, per renderla sicura; sistemazione di giardini e fontane, per esaltarne la bellezza. E progetti, tanti, da portare avanti per proiettarla nel futuro. A un anno dal proprio insediamento in Comune, il sindaco Gaetano Scullino traccia un bilancio a 360 gradi dell’operato dell’amministrazione comunale. «Un anno di mandato – dice – Che in realtà si traduce in circa otto mesi di amministrazione che non è stata sempre semplice, visto che abbiamo avuto, tra novembre e dicembre del 2019, due mesi di piogge che hanno creato grandi danni. E poi l’emergenza Covid-19 che ha bloccato i lavori per oltre tre mesi».

Gli strascichi delle difficoltà incontrate pesano ancora, ma nulla ferma il lavoro dell’amministrazione comunale che dal giorno dell’insediamento non si è mai fermato. «Inizialmente ci siamo impegnati per risolvere i danni causati dal maltempo – dice Scullino – Danni i cui effetti, in alcuni casi, si vedono ancora oggi: mi riferisco a quattro strade sulle quali dobbiamo ancora intervenire: corso Toscanini, Varase, corso Montecarlo e Torri». 2 milioni di euro i costi calcolati per il ripristino dei fronti franosi e delle condizioni di sicurezza: «Abbiamo già tutto pronto: progetti esecutivi e autorizzazioni dai vari enti, ora attendiamo i finanziamenti – spiega il sindaco -. Ma dopo l’incontro con il presidente Toti e con la sua giunta siamo fiduciosi. Il governatore e i suoi assessori ci hanno molto rassicurato e noi li ringraziamo».

