Albisola, riapre villa Gavotti dopo anni di chiusura: la bellezza riscoperta grazie al FAI

Albisola Superiore. È stata aperta, in occasione delle giornate “FAI all’aperto” che si terranno oggi sabato 27 giugno e domani 28 giugno, villa Gavotti, una residenza in stile Rococò, incastonata nel centro della città, simbolo della ricchezza culturale dell’Albisola di un tempo, rimasta per anni chiusa al pubblico.

Durante la mattinata di inaugurazione del weekend di apertura di molti siti storici italiani dedicato al FAI, alla bellezza e alla valorizzazione del territorio, qui, erano presenti le autorità del comprensorio, con l’amministrazione di Albisola Superiore guidata dagli assessori Luca Ottonello e Simona Poggi, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia e il prefetto Antonio Cananà.

