Anche in Val Bormida nasce il circolo politico di Fratelli d’Italia

Pallare. Anche in Val Bormida nasce il circolo di Fratelli d’Italia che appoggerà Giovanni Toti alle ormai imminenti elezioni regionali. Achille Morando, consigliere comunale di Pallare, ne è il presidente.

“Lo scorso mese di febbraio sono nati su tutto il territorio del savonese diversi circoli del partito di Giorgia Meloni. Anche la Val Bormida ha risposto “presente” e con tanti amici e sostenitori ho voluto fondare il nostro – spiega Morando – L’entusiasmo e le adesioni crescono di giorno in giorno e non possiamo che esserne felici. Anche nel nostro territorio Fratelli d’Italia rappresenta oggi un’alternativa coerente e affidabile, il porto sicuro per gli elettori del centrodestra.

Il sottoscritto, in qualità di Presidente del circolo, insieme al vice sindaco Millesimo, Francesco Garofano, siamo membri del direttivo provinciale del partito, e abbiamo dato la nostra disponibilità ai referenti provinciali e regionali per sostenere il percorso politico condiviso che porterà Fratelli d’Italia ad avere un ruolo strategico nella rielezione di Giovanni Toti a presidente della Liguria”.

