Angelo Vaccarezza: “La politica è contatto con chi ha necessità di ascolto, è risolvere problemi”

BUON SABATO AMICI

Pare ormai certo che i Liguri potranno decidere chi sarà il loro Governatore Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre prossimi.

È iniziata quindi, quasi ufficialmente, la campagna elettorale.

Un campagna che si svolgerà in maniera differente dalle altre stante l’emergenza in corso che, mi è doveroso ricordare, non è ancora terminata.

Alcune cose però non sono cambiate negli anni.

La prima, è il mio amore per la mia terra.

La seconda, è la voglia di mettermi al servizio della mia gente.

La terza, la mia costante presenza sul territorio e il contatto con le persone.

