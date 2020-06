Cantieri e week end al mare, sabato da bollino rosso sulle autostrade liguri: prime code all’alba

Genova. E’ un week end da bollino rosso sulle autostrade della rete ligure a causa dei cantieri disseminati su tutta la rete autostradale per l’ispezione delle gallerie unito al bel tempo che porterà molti lombardi e piemontesi verso le riviere della Liguria.

La situazione. A partire dalle 6 di segnalano le prime code: 2 km al bivio tra A26/A7 Predosa Masone a causa di lavori, così come i primi rallentamenti si sono verificati all’alba sulla A26 tra Masone e e l’allacciamento con la A10. E’ stato riaperto alle 7 il tratto della A7 tra Bolzaneto e Busalla chiuso dalle 22 di ieri per ispezioni in galleria.

