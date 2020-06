Caos Autostrade, Bagnasco furioso: “Se chiudono casello Rapallo durante le feste patronali chiedo i danni”

Rapallo. “Ho ricevuto comunicazione da Autostrade circa la chiusura del casello di Rapallo dalle ore 8 alle 22 del 1° luglio per i veicoli in uscita provenienti da Livorno e per quelli in entrata diretti a Genova, e dalle ore 8 alle 22 del 2 luglio per i veicoli in uscita provenienti da Genova e per quelli in entrata diretti verso Livorno” dice il sindaco di Rapallo in una nota in cui definisce “ennesima provocazione” quella di Autostrade.

“Proprio in quei giorni – ricorda il sindaco – le città di Rapallo e di Chiavari celebreranno le loro feste patronali, per le quali è previsto un grande afflusso di persone, che si troveranno così ad affrontare enormi disagi per raggiungere le due località del Tigullio”

