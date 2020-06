Carcarese, settore giovanile: la new entry Leonardo Vargiu e il responsabile Thomas Comparato raccontano obiettivi e progetti

Carcare. Continua il processo di crescita dell’Olimpia Carcarese che dà ufficialmente il benvenuto al nuovo responsabile organizzativo Leonardo Vargiu, il quale affiancherà il responsabile del settore giovanile Thomas Comparato.

“Dopo quattro anni a Dego, ho deciso di accettare questa nuova avventura perché mi trovo perfettamente in linea con il progetto della società – commenta Vargiu -. A Carcare, dove sono nato e dove tutt’ora abito è iniziata la mia storia nel calcio, qui ho dato i miei primi calci al pallone e per me è un onore e una grande soddisfazione poter lavorare per far rivivere le stesse emozioni ad altri bambini valbormidesi. L’obiettivo è ricreare il settore giovanile che c’era un tempo, fiorente e di alto livello“.

