Claudio Scajola duro su Rivieracqua: «E’ un bidone, se una cosa non funziona si cambia»

Rivieracqua. «Rivieracqua in questi anni in cui ha vissuto ha accumulato 7 milioni di debiti, di cui quasi la metà di spese legali, Non è in grado di fare investimenti né di mantenere la rete che c’è e allora dobbiamo pensare ad una società mista, che sia per azioni dove ci sia la parte pubblica maggioritaria, che dia l’indirizzo, che dia il controllo, e una parte privata che faccia gli investimenti mettendo il capitale, mettendo i soldi che nessun altro potrebbe mettere almeno che non volessimo far volare le tariffe dell’acqua che pagano i cittadini. Questo è quello che ho detto due anni fa alla conferenza dei sindaci. Si è andati pervicacemente in avanti in maniera diversa. Non capisco questo incaponimento: se una cosa non funziona, la cambi». E’ categorico il sindaco Scajola sulla questione dell’acqua: «Quello che mi interessa, da amministratore, è garantire l’approvvigionamento». A fronte delle notizie trapelate sulla situazione drammatica in cui versa l’acquedotto e sulla concreta possibilità, come sottolineato da un documento redatto dall’Unità di crisi, che l’intera provincia di Imperia rischi di rimanere con i rubinetti a secco, l’unica soluzione praticabile è trovare capitale: «E l’unico che può mettercelo è il privato».

Sulla società consortile a capitale pubblico nata per gestire l’Ato idrico provinciale, Scajola aggiunge: «Non posso che confermare il mio giudizio: Rivieracqua è un bidone, è nato un bidone e lo è ancora. Ho visto che qualcuno dice: “ma nel 2012 Scajola c’era”. Io nel 2012 ero sicuramente nato, ero sicuramente vivo, ma come è noto da due anni fino al 2018 non mi interessavo di politica e di amministrazione. Se Rivieracqua non ha possibilità di poter fare investimenti, e non solo, di non poter fare neanche manutenzione, bisogna che lasci ad altri, a chi può fare investimenti. Sapete chi sta dando l’acqua a Sanremo? Imperia».

... » Leggi tutto