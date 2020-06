Coronavirus: nel savonese solo 7 persone ancora in ospedale, i guariti in Liguria sono quasi 7 mila

Liguria. Cinque nuovi contagiati da coronavirus in Liguria nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato che emerge dal bollettino della Regione. Nell’ultima giornata si registrano infatti 59 nuovi guariti e 1 scheda relativa a decessi per un calo complessivo di 55 unità sul totale dei positivi che scende a 1.409. Il totale dei decessi è di 1557.

I tamponi totali sono 144.156, aumentati di 1.487 nelle ultime ore. Continuano a scendere i ricoverati in ospedale, oggi 52 cioè 5 in meno di ieri. Tra questi ci sono 3 pazienti in terapia intensiva, di cui uno nell’imperiese e due al San Martino.

