Flash mob in difesa dell’ospedale pubblico. Sindaco: “Regione deve ascoltare la voce del territorio”

Albenga. Si è svolto questa mattina, in piazza del popolo ad Albenga, il flash mob in difesa dell’ospedale pubblico, organizzato dalle associazioni e reti sociali Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali, Medicina Democratica, Cittadinanzaattiva, Casa dei Circoli Culture e Popoli, Tribunale del Malato, Forum Beni Comuni Legalità Diritti.

Circa una quarantina di persone, a partire dalle 10, si sono radunate in piazza, anche con cartelli con frasi tipo: “La sanità non è un’azienda” oppure “La salute non è una merce, ospedale di Albenga pubblico”.

