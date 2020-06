Genoa all’inferno e ritorno: con due calci di rigore evita un’infausta sconfitta a Brescia

Genova. Per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, allo stadio Rigamonti di Brescia va in scena una sfida dall’importante valore nella lotta per la salvezza tra i padroni di casa e il Genoa.

I rossoblù, reduci dalla pesante sconfitta interna con il Parma, sono chiamati a fare risultato per staccare il Lecce dal terzultimo posto e, al tempo stesso per impedire alle rondinelle di rientrare in corsa per la salvezza. All’andata finì 3 a 1 per il Genoa.

