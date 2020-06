Il sindaco di Milano Sala a Santa Margherita: “Dobbiamo ripartire insieme”

Santa Margherita. “Quando ero chiuso a Palazzo Marino, se pensavo al dopo lockdown, pensavo di venire nel Tigullio in vacanza”. Beppe Sala sindaco di Milano arriva a Santa Margherita Ligure in treno da Tortona dopo aver pedalato in bici da Milano.

Ad accoglierlo il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni che lo ha invitato per rinsaldare amicizia e fiducia tra le due cittadine soprattutto dopo la ripartenza post lockdown tra timori e voglia di ripartire. “Dobbiamo ripartire insieme” ha detto al suo collega Donadoni. “Non dimentico questo affetto e questa accoglienza che la Liguria e Santa Margherita Ligure hanno dimostrato”.

