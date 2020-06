Imperia al Centro commenta il bilancio del sindaco Scajola: «Amministrazione onnipontente»

Imperia. «“Gli ascensori con noi funzioneranno, la città sarà pulita e punteremo al dialogo con la cittadinanza, aperti a tutti e contro nessuno”; queste alcune delle promesse dell’amministrazione Scajola, che però sembra averle dimenticate». A dirlo, commentando il bilancio dei primi due anni di mandato tracciato stamani dal sindaco Claudio Scajola è il gruppo consigliare di minoranza Imperia al Centro.

«Oggi il Sindaco ha fatto la sua solita autocelebrazione, dopo due anni di mandato, usando per una volta la sede dell’ex APT che, ricordiamo, è un acquisto inutile che verrà pagato dal suo successore – dichiara il gruppo – L’analisi del mandato Scajola che possiamo fare come Imperia al Centro si concentra su due aspetti: il metodo e il merito. Per quanto riguarda il metodo, è purtroppo sempre più evidente che l’apertura al dialogo fosse soltanto uno slogan elettorale: il Sindaco gestisce la città con piglio padronale, dosando piaceri e dispetti all’unico scopo di accrescere costantemente il suo potere e il suo controllo. Questa città sta sopportando in silenzio decisioni che in altri tempi avrebbero scatenato moti popolari, e quei pochi che osano protestare non vengono ascoltati».

... » Leggi tutto