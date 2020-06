Liguria Popolare cresce nei sondaggi, da Sanremo l’ex ministro Maurizio Lupi sul caos autostrade: “Una vergogna”

Sanremo. Liguria Popolare continua a crescere nei sondaggi sulle elezioni regionali in programma per il 20 e 21 settembre, sfondando quota 4,1%, con una crescita di circa un punto e mezzo rispetto all’ultima rilevazione commissionata dallo stesso movimento politico. Il dato è stato diffuso questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla presenza dell’onorevole Maurizio Lupi di Noi per l’Italia (gruppo parlamentare che nella nostra regione coincide con Liguria Popolare).

Dalla sede della Canottieri, Lupi – ex ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti dei governi Letta e Renzi – si è scagliato contro il governo sulla questione autostrade: “Quel che sta accadendo in questa regione è una vergogna. Non ci sono altri termini per descrivere questa situazione. È un paradosso che la Liguria si trovi senza continuità territoriale, nelle stesse condizioni di regioni che sono divise fisicamente dal mare come la Sardegna e la Sicilia. Ma perché i lavori sulle autostrade non si sono svolti durante il lockdown quando tutti eravamo costretti a rimanere a casa? Siamo forse su Scherzi a Parte? Il tema delle infrastrutture della Liguria dovrà essere la prima priorità del governo in questa regione”.

