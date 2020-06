Matrimoni: niente mascherine per gli sposi

Niente mascherine per gli sposi. Comunione distribuita senza guanti ma solo “in mano” e solo dopo essersi disinfettati. Lo afferma la nota del Ministero dell’Interno che risponde alla Conferenza episcopale italiana relativamente a questioni relative al possibile superamento di alcune delle disposizioni contenute nel protocollo sulle norme di prevenzione sanitaria nelle celebrazioni liturgiche.

In particolare dalla Cei sono state avanzate le richieste in ordine al “derogare all’obbligo dei guanti al momento della distribuzione della Comunione” e alla “obbligatorietà della mascherina, riguardo alla celebrazione dei matrimoni” per gli sposi. A seguito della richiesta il Ministero ha quindi sottoposto all’attenzione del Comitato tecnico scientifico i quesiti sopra citati.

