Savona, ripartono il Museo di Palazzo Gavotti e il Museo Pertini-Cuneo: i nuovi orari

Savona. Il 26 giugno i musei di Palazzo Gavotti (Pinacoteca civica e Museo della Ceramica) riaprono con un nuovo orario, ragionato alla luce dei cambiamenti intervenuti in seguito all’emergenza sanitaria e per meglio rispondere alle esigenze del palazzo in un momento di criticità come quello attuale.

A comunicarlo è l’assessore alla cultura del Comune di Savona Doriana Rodino, che informa: “È stato ritenuto opportuno mantenere il Palazzo chiuso al pubblico nelle giornate di minore affluenza (mercoledì e giovedì) mentre per le altre giornate l’orario sarà il seguente: venerdì e sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 13.30. Questi nuovi orari permettono, inoltre, di incrementare l’apertura del Museo Pertini-Cuneo che diventano: martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Resta inoltre la possibilità di aperture su prenotazione per piccoli gruppi”.

