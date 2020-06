Savona: spiaggia libera di Zinola e poste di via Buozzi, interpellanze del Pd

Savona. Il gruppo consiliare Pd ha presentato due interpellanze per il prossimo consiglio comunale, in programma martedì 30 giugno.

La prima riguarda i servizi pubblici presso la spiaggia libera di Zinola. “Su decisione dell’allora Autorità portuale di Savona, vennero rimosse le baracche che occupavano parte del demanio marittimo presso il quartiere di Zinola – ricorda la mozione – In tale circostanza l’Autorità portuale si è impegnata a realizzare una struttura sulla spiaggia, collegata alla rete fognaria con funzioni di servizi igienici, docce e spogliatoi a servizio della spiaggia libera e una struttura a scopo sociale e aggregativo anche con funzioni di pubblico esercizio; questo impegno si è poi tramutato in una progettazione definitiva consegnata a metà del 2016 presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il programma delle opere inserito nel Piano Operativo Triennale 2017-2019, prevedeva la ‘Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola’ nel corso del 2017 allocando per tale intervento un importo pari a 800.000 euro ma fino ad oggi l’intervento non è stato realizzato”.

