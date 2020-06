Torna Alassio Summer Town speciale “Sport & Benessere”

Alassio non si ferma, non si ferma la voglia di ripartire, di accogliere i turisti e di coinvolgere i residenti in un’estate molto particolare.​ “Non lo nascondiamo – Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – la normativa anticontagio ha fortemente limitato il nostro calendario, ma ancora una volta la città ha fatto sistema e in un momento di difficoltà ha saputo reagire e coordinarsi facendo leva sulle proprie peculiarità, le proprie eccellenze. Alassio Summer Town è sicuramente una di queste: trasformare la città in un grande villaggio turistico dove ogni giorno è possibile trovare proposte di sport, animazione, intrattenimento per grandi e piccini. Ebbene la formula, rivista secondo le nuove normative, è una formula vincente e quest’anno ha visto l’adesione non solo delle numerose associazioni sportive del territorio, ma anche del Coni che ha scelto Alassio per il proprio Educamp”.

Sport & Benessere sarà il tema guida di questa estate 2020 e trasformerà la città nella più grande palestra acielo aperto d’Italia: “Del resto il tessuto sportivo cittadino è da sempre molto attivo e propositivo – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – quello che con Alassio Summer Town abbiamo fatto è di metterlo a sistema e renderlo facilmente fruibile”.

... » Leggi tutto