Tra cantieri, arrivi e partenze: nuovo weekend da bollino rosso sulle autostrade liguri

Liguria. Cantieri, restringimenti, chiusure, arrivi e partenze. Un copione già visto lo scorso fine settimana, con traffico praticamente paralizzato per ore e grossi danni alla viabilità, in particolare sulle autostrade, e che sembra destinato a ripetersi, con una situazione da “bollino rosso”, anche questo weekend.

La situazione. A partire dalle 6 di stamani di segnalano le prime code: 2 km al bivio tra A26/A7 Predosa Masone a causa di lavori, così come i primi rallentamenti si sono verificati all’alba sulla A26 tra Masone e e l’allacciamento con la A10. E’ stato riaperto alle 7 il tratto della A7 tra Bolzaneto e Busalla chiuso dalle 22 di ieri per ispezioni in galleria.

