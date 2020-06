Autostrade, ecco tutte le chiusure della prossima notte: a rischio la riapertura di A7 e A10

Genova. Dopo il weekend da bollino nero in Liguria la settimana inizierà con altre chiusure in attesa di capire se Autostrade e ministero dei trasporti riusciranno a trovare una quadra sul piano delle ispezioni senza misure drastiche come l’interruzione al traffico di intere tratte anche in orari diurni.

Nella notte tra domenica e lunedì sono previste chiusure sulla A7 e sulla A10, per fortuna in direzione opposta a quella dei rientri dei turisti. Il rischio, come al solito, è che al mattino queste tratte non possano riaprire a causa di interventi urgenti che si rendessero necessari dopo i controlli. Ecco dunque il dettaglio dal bollettino di Aspi.

