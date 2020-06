Autostrade liguri, Matteo Renzi: “Giusto che paghino, ma la revoca della concessione è impossibile”

Liguria. “Trovo scandaloso che la Liguria sia completamente isolata. È giusto che Autostrade paghi gli errori commessi, ma il discorso della revoca della concessione è impossibile“. Lo ha detto il presidente di Italia Viva ed ex presidente del consiglio Matteo Renzi a Chiavari per presentare il suo libro “La mossa del cavallo”.

Secondo Renzi, “occorre trovare il modo giusto per far pagare chi ha sbagliato. Ma è il momento di smetterla con le dirette Facebook, bisogna prendere delle decisioni. Bene il ponte, che è stato fatto in 22 mesi, ma occorre sbloccare tutti i cantieri. Ci sono 120 miliardi di euro per le opere pubbliche che sono bloccati. Se non ci fanno partire il piano shock lo faremo partire noi”.

