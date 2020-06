Benessere, prendersi cura del corpo per stare meglio

Benessere è una parola che mi piace molto.

Trovo che esprima un concetto di equilibrio estremo che può riguardare tanti aspetti della nostra vita. Esprime effettivamente un concetto trasversale: dal benessere economico al benessere psicologico, a quello fisico, per scivolare in quello spirituale, o ambientale e tante altre tipologie.

Benessere può essere tante cose e in questo articolo vorrei parlare di benessere fisico.

È già di per se un argomento ampissimo, che può riguardare diverse sfere, ma qui vorrei affrontare il tema del prendersi cura del proprio corpo per stare bene.

... » Leggi tutto