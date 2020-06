Bordighera, il 4 luglio riapre il Cinema Zeni

Bordighera. Dopo la chiusura forzata per l’emergenza Covid-19, il 4 luglio riapre al pubblico il multisala “Cinema Zeni” di piazza Mazzini a Bordighera. Due i film in programma: il “Pinocchio” di Roberto Benigni e “Il richiamo della Foresta“, film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford. Resta invece ancora chiuso, per lavori di ristrutturazione il cinema storico di Bordighera, l’Olimpia.

Secondo le direttive del premier Conte, le sale avrebbero potuto riaprire già il 15 giugno, ma molti cinema d’Italia sono rimasti con le saracinesche abbassate in attesa di disposizioni chiare da parte del Governo e della ripresa di distribuzione delle pellicole da proiettare in sala.

