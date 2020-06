Centro storico, compra la droga davanti alla polizia locale e la ingoia per non farsi arrestare

Genova. Scambio di denaro e droga sotto gli occhi degli agenti della polizia locale. E’ avvenuto ieri in vico di Santa Fede, alle spalle di via Prè. Protagonisti due senegalesi di 19 a 24 anni che sono stati bloccati.

Il più giovane, che aveva consegnato il denaro e ricevuto un piccolo involucro, all’arrivo degli agenti lo ha ingoiato ed ha tentato la fuga. I due, che erano senza documenti, sono stati portati in questura per l’identificazione. Il 19enne è risultato essere stato già arrestato per reati legati alla droga.

