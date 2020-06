Coronavirus, in Liguria 4 nuovi contagiati. E i tamponi scendono sotto quota mille

Genova. Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato da Regione Liguria con i dati comunicati al ministero della salute. Nelle ultime ore sono stati effettuati meno di mille tamponi (955) per un totale di 145.111 test effettuati.

Oltre a questi si registrano 49 persone guarite con doppio tampone negativo e un altro decesso, per un calo complessivo delle persone contagiate sul territorio pari a 46 unità (in tutta la Liguria 1.363 positivi di cui 952 residenti in provincia di Genova).

