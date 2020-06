Disponibile su Amazon “Un buco nero nel cuore” di Renata Rusca Zargar

Savona. È stato pubblicato in questi giorni da Amazon, diventata anche casa editrice, il romanzo “Un buco nero nel cuore” della scrittrice savonese Renata Rusca Zargar. La copertina è a cura della figlia Zarina Zargar mentre la foto in copertina è dell’altra figlia Samina Zargar.

Il testo, dedicato ai ragazzi a partire dai 14 anni, tratta di cyberbullismo, bullismo, razzismo, droga, alcool e adozione: “Pur raccontando storie di fantasia, l’autrice si è ispirata a fatti di cronaca vera e alla sua lunga esperienza con gli adolescenti. Come ben sappiamo, purtroppo, è capitato che alcune persone si siano suicidate per aver visto circolare sui social la loro immagine in situazioni molto private. Oppure, può succedere che i giovani, in preda a droghe pesanti, perdano la consapevolezza di sé e del pericolo, tanto da arrivare persino a gettarsi da una scogliera. Hanno spazio nel testo anche le tematiche riguardanti l’adozione. Infatti, la protagonista, Rossana, seppure adottata da due persone che l’amano molto, sente come un buco nero nel cuore e si chiede continuamente perché la mamma biologica l’abbia abbandonata. Si tratta di un testo, dunque, che usa il linguaggio giovanile e che può aiutare i ragazzi a non cadere in situazioni che possono essere addirittura senza uscita”.

... » Leggi tutto