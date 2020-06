Imperia, due anni di Scajola: Giacomo Raineri (Carige) replica a Guido Abbo

Imperia. «Ho letto con attenzione quanto dichiarato dal consigliere Abbo in merito all’operato dell’amministrazione Scajola degli ultimi due anni. Non sarei entrato nel merito punto per punto di quanto viene criticato al lavoro del Sindaco in primis e di quanti collaborano con lui perché non ne ho titolo, ma, essendo stato una tra le persone che maggiormente hanno spinto l’onorevole Claudio Scajola a volersi fare carico dell’onere di rimettere in sesto questa città, la stoccata diretta nei miei confronti, nonché il rispetto per l’amministrazione, democraticamente eletta dalle persone, mi hanno spinto a replicare». A dichiararlo è il vicepresidente della Fondazione Carige Giacomo Raineri che risponde a Guido Abbo (Imperia al Centro).

Aggiunge Raineri: «Partendo dal dato di fatto che l’attuale primo cittadino ha trovato a dargli il benvenuto, nel momento del suo insediamento, una città che versava in condizioni disastrose, partendo da un bilancio che minacciava il dissesto, passando per un evidentissimo degrado igienico e, conseguentemente, per un peggioramento netto delle condizioni di vita dei cittadini, fino ad arrivare ad un ritorno di immagine pessimo, all’insoddisfazione degli abitanti, alle defezioni dei turisti, alla mancanza di un’identità chiara che qualificasse Imperia e che potesse dar modo di viverla appieno e di valorizzarla quanto merita. Ovviamente l’opposizione ha come scopo principale quello di “opporsi”, è lapalissiano, ma le critiche dovrebbero tener conto del parere delle persone, che poi sono quelle che stabiliscono nelle pratica se si è fatto bene, male, abbastanza oppure no. C’è e ci sarà sempre chi resta scontento per una decisione presa, è inevitabile, ma affermare che il dialogo con la cittadinanza sia carente è mancare di onestà intellettuale».

... » Leggi tutto