La nuova onda del Giappone

Dalla terra dei Samurai, che grazie al suo senso dell’organizzazione ed al suo coraggio sta gradatamente uscendo dall’emergenza Covid-19, giungono sensazionali notizie in campo calcistico. Con Minamino e Kubo, Doan e Abe, il Giappone sta esportando talento come non succedeva dai tempi di Nakata, Nakamura e Kagawa. A questi punti pare lecito chiedersi: “Riuscirà, entro Qatar 2022, a essere finalmente competitivo?”.

Se dobbiamo cercare un momento simbolico, potrebbe essere il 2 ottobre 2019, al 56° minuto di un incontro di Champions League ad Anfield, quando Takumi Minamino (95) segna con un superbo tiro al volo la rete che rimette in gara il Salisburgo. È tutta la partita che questo semisconosciuto 24enne giapponese fa letteralmente impazzire la retroguardia rossa, inserendosi negli spazi in rapidità. Pochi minuti dopo, agendo proprio così servirà ad Haaland l’assist del 3-3. Un paio di mesi ancora, e il Liverpool comunicherà il suo acquisto. Minamino è il primo giapponese dei Reds ma non è certo il primo in Europa.

