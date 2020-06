Pesca sportiva nel lago di Osiglia, Enpa: “I pesci d’allevamento distruggono la biodiversità e la fauna ittica originaria”

Osiglia. Ricomincia la pesca sportiva nel lago di Osiglia e la Protezione Animali savonese si chiede “come sia possibile permetterla in un Sic (sito d’importanza comunitaria) e liberarvi ogni anno quintali di poveri pesci d’allevamento che vanno a distruggere la biodiversità e la preziosa fauna ittica originaria”.

Enpa ricorda “sconsolata che l’anno scorso il comune rifiutò di sospendere l’attività, in presenza di una eccezionale siccità e teme che, primo o poi, venga autorizzato l’abbattimento di un numero prestabilito di cormorani, ‘colpevoli’ di mangiare i pesci liberati per gli ‘sportivi’; ma continua a sperare che il Comune di Osiglia e la Tirreno Power, gestore della diga, investano invece in attività ricreative ecosostenibili come il canottaggio, il ciclocross, l’escursionismo, il nuoto e le immersioni o le semplici passeggiate lungo il lago ad osservare ambiente ed animali, senza canne da pesca e fucili”.

