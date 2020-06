Rezzo, donna scivola da un sentiero vicino ai laghetti e precipita in un dirupo: soccorsi in atto

Rezzo. Una donna di circa 60 anni è scivolata da un sentiero, precipitando in un dirupo, vicino a un ponte romano nei pressi dei laghetti di Rezzo. E’ successo intorno alle 17,50. La donna era in compagnia di una amica che, in lacrime, ha allertato i soccorsi, cercando in ogni modo di dare informazioni utili per aiutare la compagna di escursione.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, insieme ai vigili del fuoco e agli uomini del soccorso alpino. Per aiutare i soccorritori a raggiungere il luogo della caduta, alcuni abitanti della zona sono andati incontro ai pompieri per mostrare loro la strada: trattandosi di un sentiero sterrato, infatti, il luogo sarebbe raggiungibile solo a piedi.

