Sampdoria ancora sconfitta: il Bologna passa 1-2

Genova. Ingenuità pagate troppo care in una partita povera di emozioni e in cui il gol dei blucerchiati è arrivato troppo tardi per sperare nell’agguantare il pareggio. Il Bologna passa 1-2 su una Sampdoria che non riesce a schiodarsi da quota 26 punti in classifica. Barrow, entrato nella ripresa, ci mette lo zampino in entrambe le reti della squadra di Mihajlovic, siglando un rigore al 72′ e creando scompiglio nella difesa blucerchiata in occasione del raddoppio di Orsolini. Di Bonazzoli, entrato anche lui nel secondo tempo, la rete della Samp.

Primo tempo.

