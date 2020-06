Sanremo, Condò (Civiltà Liberale): «Ma dov’è finita l’infanzia?»

Sanremo. «Ma dov’è finita l’infanzia?». Se lo chiede, in modo provocatorio, Alessandro Condò (Civiltà Liberale), che aggiunge: «Se ben ricordo i nostri bambini vengono mandati alla “scuola d’infanzia” per essere preparati in modo ludico a quel grande salto, di cui sono in genere molto felici, verso la “scuola primaria” e il compito della scuola d’infanzia, attraverso l’insegnante, è quello di contribuire alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni stimolandone la sua autonomia, creatività e apprendimento e rafforzandone l’identità, l’autonomia e le competenze (dei bambini), preparandoli alla scuola primaria: cioè aiutare i bambini attraverso schede ludico-didattiche di pre-matematica, logica, orientamento spaziale, pre-scrittura, grafica a prepararsi alla scuola dei “grandi”. Questa è la scuola d’infanzia».

«E invece cosa vogliono fare? – continua -. Pilotare, programmare, indottrinare fin dalla più tenera età con l’Educazione Civica e la Teoria Gender. Lasciate stare l’infanzia! Altro che agevolare la nascita di un “pensiero critico”! Il governo Conte2 desidera fare dei bambini, quasi appena nati, dei “soldatini obbedienti” asserviti all’ideologia dominante del “politicamente corretto”, in vista di quella “democratura” (democrazia-dittatura). Con l’insegnamento della teoria gender e dell’educazione civica nelle scuole d’infanzia sin dal terzo anno di età il disegno è limpido: la scuola deve formare “cittadini ordinati e obbedienti”».

