Trasporto, il Pd: ” Toti torna al pieno carico su treni regionali e bus extraurbani. Un pasticcio”

Regione. “Con un’ordinanza emessa ieri il presidente della Regione Liguria ha consentito sui treni regionali e sugli autobus extraurbani mezzi la ripresa ‘a pieno carico’, togliendo quindi l’obbligo di distanziamento fisico per i posti a sedere. E’ un pasticcio, perché non vale sui bus urbani, sui treni interregionali, gli Intercity e le Frecce, quindi ci sarà chi viaggia ammassato e chi no, e laddove si viaggerà ammassati questo comporterà un rischio per lavoratori e passeggeri. Noi abbiamo avanzato un’altra proposta, rimasta inascoltata”. Ad affermarlo sono i consiglieri del Pd in Regione.

“Toti avrebbe dovuto chiedere a Trenitalia di aumentare il servizio rispetto alla situazione pre Covid mettendo più treni, e avrebbe dovuto integrare il trasporto pubblico su gomma con il servizio di taxi e ncc (autobus a noleggio con conducente)”.

