A10 e autostrade in tilt, 13 km di coda: ripercussioni sull’Aurelia, altra mattinata infernale

Liguria. Tutto bloccato, uno scenario al quale ormai siamo abituati ma che si ripete quotidianamente sulla rete autostradale ligure, con enormi disagi per automobilisti, pendolari e turisti che magari scelgono il lunedì per il rientro dal weekend.

Attualmente sono ben 13 i km di coda nel tratto di A10 tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, a cause dei soliti lavori. La continua presenza di cantieri e scambi di carreggiata rappresentano un blocco continuo alla circolazione autostradale: molti i tir e mezzi pesanti incolonnati e naturalmente ripercussioni sulla stessa via Aurelia in quanto l’utenza prova a riversarsi sulla viabilità ordinaria per sfuggire, invano, alla morsa delle code. Una situazione di completo caos viario, ed ecco un’altra mattinata infernale.

... » Leggi tutto