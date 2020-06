Autostrade, casello Rapallo chiuso durante festa patronale, A26 interdetta tra Ovada e Voltri

Genova. Proseguono i lavori sulle nostre autostrade, con i cantieri di ispezione relativi alle gallerie che dovranno concludere i lavori entro il prossimo 15 luglio: i giorni che ci separano da questo termine, però, si annunciano particolarmente pesanti per la viabilità.

A destare più preoccupazione la chiusura diurna del casello di Rapallo, esattamente durante l’attesa festa patronale: il 1 luglio sarà chiuso dalle 8 alle 22 in uscita per chi proviene da Livorno, e in entrata verso Genova, mentre il 2, con i medesimo orari, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Genova, e chiuso in entrata per chi va verso Livorno.

