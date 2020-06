Autostrade, coda tra le riviere e il nord, disagi sulla A7 per un tir che perde il carico

Genova. La autostrada A7 tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 ha riaperto giusto in tempo, o quasi, per evitare il maxi-ingorgo. Con due ore di ritardo sulla tabella di marcia pianificata per le ispezioni in galleria ma pur sempre poco prima delle otto.

Sulla A7 però i disagi si sono fatti sentire comunque, e continuano a farlo, sia in direzione nord, con code dovute ai restringimenti di corsia tra Bolzaneto e Busalla, e anche in direzione opposta, poiché un camion ha perso parte del carico. Sul posto la polizia stradale.

