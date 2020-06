Autostrade, una orrenda telenovela: non è solo una “vergogna”, non arrendiamoci

Non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo seguire tutti i sussulti della burocrazia e della politica su quanto sta accadendo sulle autostrade liguri come se il tutto non fosse semplicemente classificabile come una vergogna. Ma poiché anche dire le parole che abbiamo appena pronunciato sarebbe un vano esercizio di demagogia, proviamo ad aggiungere qualche ragionamento.

La cronaca delle code di queste ore e i vari passaggi delle polemiche sono facilmente consultabili su IVG. Le ultime di cronaca dicono che la Società Autostrade, bontà sua, non chiuderà come aveva minacciato molti tratti anche di giorno, ma si limiterà a eseguire i lavori più urgenti in determinate gallerie dalle 22 alle 6 (fino al 3 luglio, cioè venerdì prossimo), con il rischio però di doverli prolungare “per tutto il tempo necessario”. L’elenco delle gallerie coinvolte è lungo e interessa anche il tratto tra Arenzano e Varazze.

... » Leggi tutto