Bogliasco, Mario Sinatra: “La nostra filosofia continua”

Un’estate insolita. E’ quella che potrebbe vivere quest’anno Mario Sinatra. Per la prima volta dopo tanto tempo l’allenatore più vincente della pallanuoto giovanile italiana potrebbe ritrovarsi a passare i mesi più caldi dell’anno lontano dal bordo vasca. Colpa di una delle tante eredità lasciateci dalla pandemia di coronavirus.

Nonostante la Regione Liguria abbia dato il via libera allo svolgimento dei cosiddetti sport di contatto, la situazione nel resto d’Italia non è per nulla omogenea. Ciò significa che, malgrado i tornei non siano ancora ufficialmente cancellati, difficilmente i campionati giovanili riusciranno a giungere alla loro naturale conclusione: “La speranza di poter vedere assegnati gli scudetti giovanili si affievolisce ogni giorno di più – spiega il tecnico – ormai siamo a luglio e reputo sia troppo tardi per trovare gli spazi anche solo per far giocare tutte le partite necessarie. Senza considerare che mentre alcune società, come la nostra, hanno potuto allenarsi nelle ultime settimane, altre sono praticamente ferme da oltre quattro mesi. E’ brutto da dire ma credo che per questa stagione dovremo rassegnarci a non veder assegnato nessun titolo giovanile”.

