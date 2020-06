Chiavari. Il giudice sportivo, dopo gli incontri giocati venerdì 26 giugno, ha squalificato diciotto giocatori di Serie B.

Andreaw Rayan Gravillon (Ascoli) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (undicesima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al viso; infrazione rilevata da un assistente”.

