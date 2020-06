Canguro fuggito dal Millenium a Savona, Enpa: “Ci auguriamo che il circo lasci la città al più presto”

Savona. La “fuga”, seppur breve, del canguro “Tom” dal circo Millenium di Savona, documentata con foto e video da automobilisti e passanti, ha rilanciato il tema dei circhi, su cui è intervenuto, senza troppi giri di parole, anche Enpa Savona.

“Il video e le foto diffuse sui social della triste passeggiata di un canguro in piazza del Popolo a Savona, – hanno fatto sapere dalla Protezione Animali savonese, – attestano, se ancora ve ne fosse bisogno, l’assurdità dei circhi con animali, per fortuna, si fa per dire, non si tratta più di animali selvatici prelevati in natura ma di soggetti già nati in cattività ma ciò, se soddisfa le associazioni ambientaliste continua ad addolorare quelle animaliste come la Protezione Animali savonese, che si batte da decenni in loro favore; poveri animali che non hanno mai visto, come Tom, il paese d’origine, anche se i suoi simili in Australia vengono massacrati a migliaia”.

