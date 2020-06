Caos autostrade, Aspi: “Inevitabili disagi dovuti al termine del 15 luglio”. Interventi fatti sul 12% delle gallerie

Genova. “Autostrade per l’Italia è dispiaciuta per i disagi agli automobilisti e al territorio ligure e comprende le istanze provenienti dalle istituzioni locali. Per trovare una soluzione alla situazione attuale, ASPI ritiene utile che si apra un tavolo formale di confronto tra le istituzioni e gli enti liguri e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a cui dà fin da subito la piena disponibilità a partecipare, nella sua qualità di ente concessionario dell’infrastruttura”.

Con queste parole arriva in serata la risposta di Autostrade per l’Italia, attraverso una nota stampa, che in qualche modo si inserisce nel solco tracciato dal governatore di Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha puntato il dito sulla programmazione messa a punto nelle ultime settimane dal Mit: una programmazione d’urgenza che sta mettendo ko la viabilità regionale per provare a recuperare una sicurezza “trascurata” negli ultimi decenni.

