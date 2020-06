Coronavirus, tassa su chioschi e dehors rimandata al 31 ottobre: un milione in meno per il Comune

Genova. Un nuovo rinvio della Cosap per dare ulteriore respiro ai commercianti. La scadenza, che era stata fissata per il 30 giugno, è rinviata al 31 ottobre per i titolari di concessioni a fini commerciali su aree pubbliche, per chioschi e dehors.

La delibera è stata approvata su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Piciocchi e dell’assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi Paola Bordilli.

