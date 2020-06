Covid, accesso parenti agli ospedali per assistere i malati: mozione del gruppo “Vince Savona”

Savona. Accesso familiari all’ospedale San Paolo per assistere i parenti ricoverati: il gruppo “Vince Savona” ha depositato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta, visto la carica virale molto bassa, il buon andamento epidemiologico del contagio da Covid-19, a farsi parte attiva affinché l’assessorato alla Sanità della Regione Liguria, impegni le direzioni sanitarie delle Asl a emanare un provvedimento unico e uniforme per tutti gli ospedali Liguri, che consenta la visita dei familiari ai pazienti ricoverati e superi le disposizioni dell’Asl 2 datate 16 Marzo 2020.

La mozione anche alla luce di quanto adottato dall’ospedale San Martino di Genova, che ha emanato una circolare per l’accesso di un solo visitatore alla volta per ogni paziente ricoverato.

