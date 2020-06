Esami sierologici per coronovaris, continuano i prelievi presso la Croce Rossa di Imperia

Imperia. Continuano nel capoluogo, presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, in via Trento n. 3, i prelievi per l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 voluta dal Ministero della Salute e ISTAT per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai Volontari della Croce Rossa Italiana da un numero che inizia con 065510.

