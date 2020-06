L’Unione Cuochi Liguri scrive alla Regione: “Preoccupati per le difficoltà logistiche, la Liguria deve riprendere una vita normale”

Liguria. “Che la Liguria riprenda una vita normale e permetta ai nostri associati e a tutti i cittadini di lavorare tranquillamente”. E’ questa la principale preoccupazione dei rappresentanti dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, che in questi giorni hanno inviato una lettera al presidente della Regione Giovanni Toti e al consiglio regionale.

Stefano Beltrame, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, il suo vice Francesco Impieri, il segretario Alessandro Oliveri ed i presidenti provinciali Alessandro Dentone (Genova e Tigullio), Igor Di Lucia (Savona) e Livio Revello (Imperia) scrivono: “L’Unione Regionale Cuochi Liguri rappresenta professionisti ed imprenditori del turismo e dell’ospitalità, oltre ad essere la prima vetrina delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche Regionali. Durante il nero periodo della chiusura forzata, ci siamo impegnati alla formazione nostra e del personale, dei nostri collaboratori con convinto ottimismo abbiamo comunicato ai nostri associati di tenere duro e cercato d’infondere serenità ai nostri clienti e colleghi. Abbiamo portato la nostra competenza in tutti i tavoli programmatici, tra cui la Regione Liguria, per cercare e trovare soluzioni per la fase 2 con disponibilità costruttiva; siamo stati tra le prime Unioni Regionali ad avere ascolto dalle autorità regionali”.

